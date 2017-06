Duits rumoer om film over antisemitisme in Europa

De documentaire Auserwählt und Ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa ('Uitgekozen en afgegrensd, de haat tegen Joden in Europa') is nog tot middernacht op de website van Bild te zien.



Volgens Arte-zenderdirecteur Alain Le Diberder wijkt de documentaire, die met publiek geld en in opdracht van de omroep werd gemaakt, 'te zeer af van het afgesproken concept'. De film zou zich te veel concentreren op de situatie in het Midden Oosten en te weinig op die in Europese landen.



In de documentaire wordt getoond hoezeer antisemitisme in Europa, onder invloed van het Israëlisch-Arabische conflict, een bijna alledaags verschijnsel is geworden in politiek, cultuur, media en in de populaire cultuur. 'Walgelijk en beschamend', luidt het oordeel van Bild.



Niet alleen de Jodenhaat onder extreem-rechtse groeperingen wordt door de makers blootgelegd, ook het 'linkse' antisemitisme en de virulente afkeer van Joden onder grote groepen Europese moslims komt aan de orde.