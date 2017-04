Duitse AfD houdt vast aan radicale koers na chaotisch partijcongres

De machtsstrijd over de koers in de rechtspopulistische Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) is uitgelopen op een nederlaag van de gematigde vleugel onder leiding van Frauke Petry (41). Haar ‘realpolitieke’ toekomstplan met daarin ruimte voor een strategische samenwerking met andere partijen, kwam gisteren op een uiterst chaotisch partijcongres in Keulen niet eens ter discussie.



De vleugel van de harde lijn, met leiders als Alexander Gauland, slaagde erin Perty’s ‘Zukunfsantrag’ van de agenda te halen. ,,Dit soort plannen en debatten daarover helpen ons geen streep verder’’, aldus Jörg Meuthen. Na het opnoemen van de namen van leiders van andere partijen, zei hij onder groot gejuich in de vergaderzaal: ,,Met dit soort mensen gaan we geen coalitie aan!’’



Volgens Petry heeft de AfD alleen succes als de partij een ‘burgerlijke Volkspartij’ wordt, die de komende jaren bereid is om akkoorden te sluiten met andere partijen. Zij wil dat de partij zich ideologisch minder hard opstelt om zo een breder publiek aan te kunnen trekken en op middellange termijn van een coalitie deel te kunnen uitmaken.,,We moeten politiek volwassen worden om de gevestigde orde te kunnen veranderen’’, zei Petry nog aan het begin van de bijeenkomst, toen buiten de oproerpolitie het gevecht aanging met betogers tegen de AfD.

Topkandidaten

Petry leed ook in de strijd om de kandidatuur voor de komende parlementsverkiezingen, in september, een nederlaag. De AfD-leden gaven de voorkeur aan een ‘leidersteam’, waardoor de partij met meerdere lijststrekkers de Duitse kiezers achter zich wil krijgen. Na het besluit zei Petry: ,,Ik wens de topkandidaten het allerbeste toe.’’ Om vervolgens na enige tijd het congres in Keulen teleurgesteld te verlaten.



Frauke Petry, hoogzwanger – van haar vijfde kind, zag de bui al hangen. Zij kondigde afgelopen woensdag aan dat zij geen lijsttrekker zal zijn bij de parlementsverkiezingen. Petry stoort zich al enige tijd mateloos aan de ‘fundamentalistische’ rechtervleugel in de AfD. Die lijkt ook een vluchtheuvel voor rechts-extremisten en neo-nazi’s. Petry kwam in aanvaring met Björn Hoecke, een leider van de rechtervleugel. Zij wil hem uit de partij zetten omdat hij onder meer het Holocaust-memoriaal in Berlijn een ‘monument van schaamte’ noemt.

Interne ruzies

De interne ruzies zorgen er me de voor dat de partij terugloopt in de peilingen. Volgens sommige onderzoeken zou inmiddels een derde van haar aanhang zijn weggelopen. Het AfD zou nu kunnen rekenen op zeven tot acht procent van de stemmen. Daarmee komt zij in het parlement, de Bondsdag, maar minder groot dan vorig jaar nog werd verwacht. Het AfD had lang in de wind in de zeilen door de vluchtelingencrisis en de toenemende kritiek op het ‘open-deuren-beleid’ van kanselier en CDU-leider, Angela Merkel.