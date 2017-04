Duitse brandweerman ontdekt eigen vrouw in autowrak

De vrouw was in het hertogdom Lauenburg in Sleeswijk-Holstein frontaal op de auto van een 79-jarige bestuurder gebotst. Die kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde rijstrook terecht.



De vrouw kwam klem te zitten in haar auto en kon daar pas na een uur uit bevrijd worden. Ze was zo zwaargewond dat ze enkele uren later in een ziekenhuis overleed, zei een politiewoordvoerder vandaag.



Tegen de 79-jarige bestuurder loopt een strafrechtelijk onderzoek naar dood door schuld.