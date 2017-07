Duitse jihadbruid (16) had ondervoede baby bij zich toen ze werd opgepakt

Een Iraakse soldaat die Wenzel de avond van haar arrestatie zag, zegt dat het niet duidelijk was of het kind van Wenzel is. ,,Ik ben niet zeker dat het haar baby is, maar ze houdt het jongetje de hele tijd bij haar", verklaart de soldaat aan The Times.



Diezelfde soldaat verklaart dat Wenzel niet samenwerkt met de Iraakse militairen. ,,Ik denk niet dat ze er spijt van heeft dat ze bij IS ging want ze leek boos en weigerde alle hulp die we haar aanboden.” Hij meent dat het meisje werd gehersenspoeld.



De openbare aanklager in Dresden, Lorenz Haase, kan niet bevestigen dat het meisje voor IS heeft gevochten. ,,Onze informatie loopt dood op de dag dat ze, een jaar geleden, in Istanboel aankwam", aldus Haase. ,,Het parket van Dresden heeft geen aanhoudingsbevel uitgevaardigd en zal daardoor ook geen uitlevering aan Duitsland kunnen verzoeken. Het is mogelijk dat Wenzel in Irak berecht wordt. Ze kan ook uitgewezen worden omdat ze buitenlandse is of ze kan uitgeleverd worden omdat ze minderjarig is en als vermist opgegeven staat in Duitsland.”