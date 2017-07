Duitse jihadbruid (16) Linda duikt op in tunnel onder Mosul

Een jaar geleden vertrok het Duitse schoolmeisje Linda W. stiekem vanuit het huis van haar ouders in de buurt van Dresden. De 16-jarige ging op weg naar Syrië. Dit weekend vonden Iraakse troepen haar, schuilend in een tunnel onder Mosul, samen met andere IS-vrouwen.

Linda bevond zich, volgens verschillende internationale media, in de tunnel in de Iraakse stad in het gezelschap van nog zo'n 20 andere vrouwen uit onder meer Duitsland, Canada en Tsjetsjenië die zich hadden aangesloten bij IS. Sommige van hen zouden bomvesten en wapens hebben gedragen. De terreurgroep gebruikte de tunnels tijdens de verdediging van de stad.

Afgelopen weekend vierden Iraakse troepen dat ze Mosul, de tweede stad van het land, volledig hebben veroverd op IS. Dat gebeurde na een maandenlange, keiharde strijd in de kleine straten van de stad. Nog steeds zoeken militairen en paramilitaire groepen tussen de puinhopen van de stad naar IS-strijders en hun gezinnen die zich in de stad verscholen hebben. Die zoektocht lijkt een bijltjesdag te worden, er zijn steeds meer berichten over standrechtelijke executies en moorden.

In ban van IS-strijder

Linda W. is dat lot vooralsnog bespaard gebleven. Ze dook dit weekend opeens op op een foto die Iraakse troepen online zetten. Angstig en vuil, maar ongedeerd. Het schoolmeisje vertrok een jaar geleden als 15-jarige vanuit het ouderlijk huis. Volgens haar ouders was ze online in de ban geraakt van een IS-strijder, bekeerde ze zich tot de islam en ging ze als 'Mariam' naar Syrië om met de strijder te trouwen. Ze haalde geld van de bankrekening van haar ouders en reisde via Istanbul, zo werd later bekend, maar onduidelijk is waar het meisje daarna verbleef. Het Duitse Bild stelt dat ze onder meer in Idlib en Raqqa is geweest en uiteindelijk in Mosul belandde.

Nederlanders