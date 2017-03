Duitse leger langer in Mali

Brussel staat stil bij aanslagen Zaventem en Maalbeek

11:27 Met een minuut stilte op de Belgische nationale luchthaven, een uur later gevolgd door eveneens een minuut stilte in het Brusselse metrostation Maalbeek, is vanmorgen de herdenking van de aanslagen in Brussel van een jaar geleden begonnen. De hele dag vinden tal van herinneringsplechtigheden plaats voor de 32 slachtoffers van drie zelfmoordterroristen op 22 maart 2016. Ruim 300 mensen raakten gewond.