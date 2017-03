Duitse minister: Misbruik van vrouwen in het leger is onacceptabel

De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, heeft zich in een open brief op de website van haar eigen ministerie beklaagd over het wegmoffelen van klachten over seksueel wangedrag in het Duitse leger.

Von der Leyen reageert in haar brief onder meer op de recente uitspraak van een Duitse rechter die seksuele misdragingen min of meer goedpraatte en geen strafvervolging nodig achtte naar aanleiding van klachten uit de Staufer-kazerne in Pfullendorf, in het zuiden van Duitsland.



De minister spreekt schande van de uitleg van de rechter dat een vrouwelijke soldaat zich 'dominerend en schandalig gedrag' zou moeten laten welgevallen alleen omdat dat achteraf niet zo bedoeld was door mannelijke collega’s. ,,Dat is niet meer van deze tijd. Bovendien geeft het aan slachtoffers van seksueel geweld het verkeerde signaal dat ze nergens terechtkunnen met hun verhaal”, schrijft de minister van Defensie.

Paaldansen

Haar boze brief volgt op onthullingen eerder dit jaar over seksueel wangedrag door instructeurs in Pullendorf. Die lieten vrouwelijke rekruten paaldansen in de kantine. Ze moesten zich ook uitkleden en werden door mannen in het kruis betast. Het Duitse blad Der Spiegel legde de hand op een 28-pagina’s tellende rapportage over deze en andere wantoestanden en trok daaruit de conclusie dat ‘sadistische praktijken' van de instructeurs veel vaker voorkwamen dan gedacht.



De zaak kreeg wel veel aandacht in de media, maar juridische gevolgen had dat alles tot nog toe niet. Tot ergernis van minister Von der Leyen, die nu de zeer ongebruikelijke stap neemt een rechter hierover te bekritiseren. Volgens de instructeurs van het opleidingscentrum werden slechts realistische trainingen gegeven voor (vrouwelijke) soldaten die achter de vijandige linies terecht kunnen komen.

Drie procent van de 3000 ondervraagde vrouwen gaf in 2011 aan te zijn aangerand.

Imponeringsdrang

Eerdere klachten van vrouwelijke soldaten werden binnen het leger gebagatelliseerd met het argument dat waar het echt fout ging hooguit sprake was geweest van 'mannelijke imponeringsdrang'. Maar na een klacht van soldaat Nicole E. bij de Duitse ombudsman werd de zaak opnieuw onderzocht.

Tussen 2015 en 2016 blijken 131 gevallen van seksueel misbruik in het Duitse leger te zijn gerapporteerd. Een stijging van vijftig procent, vergeleken met het voorgaande jaar. De ombudsman sluit niet uit dat er veel meer gevallen van seksueel misbruik zijn geweest. Zo'n 11 procent van de Duitse militairen is vrouw.