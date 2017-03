Duitse stad ontvangt bommelding na schrappen optreden Turkse minister

Het stadhuis in het Duitse stadje Gaggenau is vanochtend ontruimd vanwege een bommelding. Dat zegt de burgemeester van Gaggenau in een interview met de Duitse televisie. Vermoedelijk heeft de bommelding te maken met het verbieden van een optreden van de Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag.

Bozdag zou gisteren in een feestzaal in Gaggenau landgenoten toespreken over het komende referendum over de overstap naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet in Turkije. Volgens de gemeente kon de veiligheid echter niet worden gegarandeerd gezien de verwachte toeloop van mensen. Aanvankelijk werden ongeveer vierhonderd bezoekers verwacht, maar toen bekend werd dat de minister van Justitie zou komen, steeg de animo echter aanzienlijk.

Vermoeden

Burgemeester Michael Pfeiffer zei vandaag dat hij vermoedt dat de dreiging te maken heeft met het verbieden van de toespraak. ,,Maar ik kan nog niet bevestigen dat dit ook daadwerkelijk het geval is", aldus Pfeiffer. De politie is nog bezig met een onderzoek in het gebouw.