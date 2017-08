Duitse vrouw (51) is zestiende dode na aanslagen Spanje

De vrouw raakte zwaargewond toen een busje inreed op mensen op de bekende boulevard Las Ramblas in Barcelona. In totaal verblijven nog 24 slachtoffers van de aanslagen in Barcelona en Cambrils in ziekenhuizen. Vijf van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand.



Gisteren liepen in Barcelona nog 500.000 mensen mee in de grote protestmars No tinc por ('Ik ben niet bang'). Onder hen was ook de Spaanse koning Felipe. De zin 'no tinc por' groeide na de aanslagen uit tot een symbool van de weerstand van de bevolking.



Bij de twee aanslagen vielen naast zestien doden ook 120 gewonden. De jonge daders van de aanslagen, die samenwerkten in een terreurcel, waren al maanden in een huis in Alcanar bezig met de voorbereidingen voor hun terreurdaad.