Duizenden demonstranten in Londen tegen Brexit

Terwijl de duizenden mensen naar het parlementsgebouw liepen zwaaiden ze met Europese vlaggen en spandoeken met teksten als 'wat is het plan?' en 'stop Brexit'. Ook was er een spandoek met de tekst 'fijne verjaardag EU'. Daarmee werd gerefereerd aan de zestigste verjaardag van de Europese Unie dit weekend, die gevierd wordt in Rome.



,,We hebben zoveel te verliezen: op het gebied van het milieu, politiek gezien en financieel'', vertelt Joss Dennis, één van de demonstranten. ,,Er is een grote fout gemaakt, maar de situatie is nog te redden.''