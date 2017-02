Duizenden wachten al dagenlang in spanning op live geboorte giraffe

De 15-jarige giraffe van Animal Adventure Park in Harpursville, New York, staat na vijftien maanden zwangerschap op het punt te bevallen van haar vierde jong. Maar wanneer is de grote vraag. Giraffen kunnen uren, maar soms ook dagen over de bevalling doen.



April is een wereldwijde internetsenatie geworden met meerdere livestreams op Facebook. De Britse Daily Mail wijdde een uitgebreid artikel aan het dier.



Maar geduld is een schone zaak dat lang niet iedereen kan opbrengen. Op Twitter gonst het al dagenlang van de grappen. ,,Bedoelen ze niet dat het kalf in april komt in plaats van de moeder heet April?'', tweet een ongeduldige kijker. Naast de hashtag #AprilTheGiraffe wordt ook #4daysofmylifewasted in het leven geroepen. Voor veel twitteraars betekent de livestream slapeloze nachten. Op het moment van schrijven is het midden in de nacht in New York en toch blijven Amerikanen aan hun scherm gekluisterd.