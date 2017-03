Edelhert vist onverwacht souvenir van waslijn

Koenders: Nog geen besluit over 'suggestie' VS over defensiebudget

16:09 Over de Amerikaanse 'suggestie' dat de NAVO-landen nog dit jaar een plan moeten indienen over de verhoging van hun defensiebudget is nog geen besluit genomen. Dat wordt volgens minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken nog bekeken. ,,De vraag is of dat gaat gebeuren'', zei hij vanmiddag na overleg met zijn NAVO-collega's in Brussel.