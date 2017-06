Eenogige surfheld O'Neill overleden

Volledig scherm © AP

Hij zag er uit zoals een surfheld op leeftijd er uit moet zien. Een woeste, zongebleekte baard, een gelooid gezicht, een diepbruine huidskleur en ja, een ooglapje, vanwege een wilde golf en onwillige surfplank.

Er zijn er vast meer zoals hij, zeker aan de Californische kust. Maar niemand van hen kan zeggen dat hij het surfen zo beïnvloed heeft als Jack O’Neill. Mocht zijn naam u bekend voorkomen, dan kan dat. Hij staat op surfplanken, wetsuits, T-shirts, slippers, broeken, en nog veel en veel meer. Voor een ‘unieke surflook hoeft de echte man alleen nog maar een surfbaardje te laten groeien’, belooft de website van het sportmerk.

Schuimrubber

De reis van O’Neill begon in het begin van de jaren vijftig. Hij wilde langer kunnen blijven surfen in het koude Noord-Californische water en knutselde thuis een schuimrubber vest in elkaar dat hem warm moest houden. Zijn omgeving was sceptisch: ,,Je verkoopt er vijf aan je vrienden op het strand, en dan is het klaar.”

Hij had geluk, zijn schuimrubberen pakje kwam precies op het goede moment. Surfen werd steeds populairder en met de wetsuit van O’Neill konden de liefhebbers de hele dag in de zee liggen. Een van zijn vele bewonderaars verwoordde het zo: ,,Hij kwam met een stuk rubber dat het surfen voor altijd veranderde.” En hij had een uitgekiende marketingstrategie: op beurzen deed hij zijn kinderen een wetsuit aan en gooide ze in bak ijskoud water. Dat werkte wel. Net als de slogan: ‘Het is altijd zomer aan de binnenkant’.

Trots

O’Neill is nu een van de grootste spelers in de sport- en surfkledingindustrie. Toch is dat niet waar de naamgever het meest trots op is. Twintig jaar geleden begon hij een educatieprogramma om kinderen bewust te maken van de zee en het milieu. Hij nam meer dan 100.000 kinderen mee op zijn catamaran, zodat ze de zee van dichtbij konden meemaken. ,,Dit is het beste dat ik ooit gedaan heb”, zei hij ooit over de O’Neill Sea Odyssee. ,,De oceaan leeft en we moeten voor haar zorgen.”