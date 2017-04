Eerste beelden aanslag metro Sint-Petersburg

Spanje roept Britten op kalm te blijven over Gibraltar-rel

12:58 Spanje roept de Britten op hun kalmte te bewaren in de kwestie-Gibraltar. Michael Howard, oud-leider van de Tory-partij van premier Theresa May, zei afgelopen weekend dat de premier bereid zou zijn oorlog te voeren over het Britse overzeese gebiedsdeel in Spanje.