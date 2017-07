Eerste kind ter wereld met twee nieuwe handen vervult honkbaldroom

18 maanden na de operatie kon Zion al zelf schrijven, eten en zichzelf aankleden. Voordat Zion zijn nieuwe handen had, kon hij dat allemaal niet zelf. Hij vertelde doktoren toen dat het zijn grootste droom was om op een dag met een honkbalknuppel te kunnen slaan. ,,Dit is het stukje van mijn leven wat nog miste. Nu het hier is, is mijn leven compleet’’, zei het 10-jarige ventje nadat dit eindelijk gelukt was.



Verder blijft Zion nuchter onder de veranderingen. ,,Het enige wat anders is, is dat ik nu twee handen heb in plaats van geen een'', vertelt hij. ,,Al het andere is hetzelfde. Ik ben nog steeds hetzelfde kind dat iedereen al kende zonder handen.''