Eeuwenoude menselijke schedel gevonden

De schedel werd gevonden in de buurt van Aroeira, een plaatsje ten zuiden van Lissabon. Volgens antropoloog Rolf Quam van de Binghamton Universiteit in New York, een van de leden van het internationale onderzoeksteam, gaat het om het oudste menselijke fossiel ooit dat is opgegraven in Portugal.

Neanderthalers

,,Dit is een interessante nieuwe vondst op het Iberisch Schiereiland, een cruciale regio voor het begrijpen van de oorsprong en evolutie van de Neanderthalers. De Aroeira-schedel deelt een aantal eigenschappen met andere fossiele vondsten uit dezelfde periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Hij vergroot de anatomische diversiteit van de gevonden menselijke fossielen, suggereert verschillende populaties in de periode van het Midden Pleistoceen in Europa en levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over de menselijke ontwikkeling in die tijd," verklaarde de Amerikaanse antropoloog tegenover PhysOrg.com, een nieuwssite over ontwikkelingen in de exacte wetenschap.