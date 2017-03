Einde dreigt voor knagende bevers in Belgisch Walibi

De rivier de Dijle doorkruist het attractiepark in de Belgische plaats Waver. De beverfamilie die er woont, knaagt regelmatig aan de bomen in de omgeving. Dat brengt de veiligheid van sommige attracties, in het bijzonder die van de houten achtbaan De Weerwolf, in het gedrang.



,,Als we niet anticiperen, bestaat het risico dat de bomen op de achtbaan vallen", zegt Benoit Gustin, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de groene ruimte in het park.



,,Bevers zijn beschermde dieren, dus wij doen dit zeker niet voor de lol", klinkt het bij Walibi. ,,Maar als de veiligheid in het gedrang komt, moeten we wel maatregelen nemen."