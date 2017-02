Elfjarige joyrider rijdt 120 kilometer in auto

Video Californië geteisterd door zwaarste storm in vijf jaar

9:28 Tijdens een megastorm in Californië zakten gisteren twee auto's en een brandweerwagen door gaten in de weg. Een vrouw ontsnapte daarbij aan de dood. In de brandweerwagen zaten gelukkig geen mensen. Op internet duiken heftige beelden op van de sinkholes. De schade, die de zwaarste storm in vijf jaar tijd in het gebied heeft aangericht, is enorm.