'ELN ongeloofwaardig door ontvoering'

Bolt en Follender 'vei­lig­heids­hal­ve' ontvoerd door cocapastabende

16:53 De in Colombia verdwenen Derk Bolt en Eugenio Follender worden vastgehouden door Frente 'Hector', onderdeel van het Noordoostelijk Oorlogsfront van guerrillabeweging ELN. Dit front is volgens het Colombiaanse leger gespecialiseerd in afpersingen en de handel in cocapasta.