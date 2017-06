ELN trekt verklaring in: Bolt en Follender zitten nog vast

De Spoorloos-presentator en zijn cameraman verdwenen afgelopen zaterdag in het noordoosten van Colombia. Lange tijd was er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was voor de ontvoering. De ELN wist niet zeker of haar eigen leden achter de actie zaten. Dit was volgens haar te wijten aan slechte communicatiemiddelen in het afgelegen gebied. De leiding van de ELN bevestigde pas woensdagavond dat de guerrillabeweging achter de ontvoering zat.



Gistermiddag kondigde ze aan dat de Nederlandse journalisten spoedig zouden worden vrijgelaten. De guerrillabeweging lokte om 17 uur Nederlandse tijd (inter)nationale media naar haar website onder het mom dat er een verklaring zou komen over de ontvoerde mannen. De verklaring bleek uiteindelijk niet over de ontvoering te gaan maar over een bomaanslag in winkelcentrum Andino, vorige week in hoofdstad Bogotá. De rebellen grepen zo de kans een groot publiek te trekken, zonder uit te wijden over de ontvoering.



De ontvoering van Derk Bolt en Eugenio Follender bleek het werk te zijn geweest van Frente 'Hector', een plaatselijke afdeling die onder gezag staat van het Noordoostelijke Oorlogsfront van de ELN. Dat front houdt zich volgens het Colombiaanse leger bezig met afpersingen en de handel in cocapasta.