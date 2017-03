Engelse politie onderzoek zwangerschap meisje (11)

Vlaanderen krijgt ook Denk

Het Nederlandse Denk krijgt waarschijnlijk navolging in Vlaanderen. Er is nu ook een Vlaamse migrantenpartij in de maak, naar het voorbeeld en succes van Denk. De nieuwe partij wil meedoen aan de Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in onder meer Gent, Antwerpen en Brussel. Initiatiefnemer is een ex-afgevaardigde van de Vlaamse socialistische partij (sp.a), Ahmet Koç.