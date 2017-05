Engelse vindt geen vriend omdat ze te knap is

Onderzoekers van de universiteit van Harvard ontdekten dat de relaties van knappe mensen minder kans hebben om te slagen en daar kan Cherelle van meepraten. ,,Mijn liefdesleven is een ramp'', vertelt ze aan The Mirror. ,,Het enige wat ik wil is een serieuze, langdurige relatie, maar ik trek alleen de verkeerde mannen aan. Ze willen alleen maar met me pronken bij hun vrienden. Jongens met echt potentieel voelen zich geïntimideerd door mijn looks en gaan er vaak van uit dat ik een onaangenaam karakter heb.''



De keren dat Cherelle toch een relatie aangaat, loopt die stuk op onzekerheid en jaloezie. ,,Mannen denken dat ik niet bij hen zal willen blijven en worden gek als een andere gast naar me kijkt. Knap zijn is een vloek. Mannen willen alleen maar met mij paraderen en vrouwen zijn jaloers. Ik heb geen relatie en welgeteld één vriendin.''