Enkele arrestaties bij demonstraties voor en tegen de EU in Rome

Aanslagpleger Londen gaf twee jaar Engelse les in Saoedi-Arabië

17:20 De Britse Khalid Masood, die woensdag een aanslag pleegde bij het Britse parlement in Londen, is drie keer in Saoedi-Arabië geweest. Hij kreeg twee keer een werkvisum om er te werken als Engels docent en een derde keer een visum die normaal gesproken gegeven wordt voor een religieuze pelgrimage.