Enorme stijging straling rondom Fukushima

Bijna zes jaar na de kernramp in Fukushima is de hoeveelheid straling plotseling fors gestegen. De oorzaak is mogelijk een lek. De hoge dosering straling maakt het moeilijker om de fabrieken te ontmantelen en het gebied uiteindelijk weer bewoonbaar te maken.

De Japanse provinci Fukushima werd 11 maart 2011 getroffen door een van de grootste kernrampen in de geschiedenis. Na een aardbeving en tsunami raakte de kerncentrale Fukushima Dai-Chi zo beschadigd dat er een melt down ontstond. In het hele gebied werd radio-actief materiaal verspreid. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat nu precies in het gebied ligt.

In elk geval is een forse verhoging van de straling gemeten in de buurt van de ingang van de reactor. Mogelijk is lekkage de oorzaak. De stralingsdosis zou maar liefst 530 sievert zijn, meldt Japan Times. Een mens kan overlijden bij een zeer korte blootstelling aan deze hoeveelheid straling. Medici hebben nog nooit met deze hoge dosering straling te maken gehad, laat een woordvoerder van het Japanse Nationaal Instituut van Stralingswetenschappen weten. Door de hoge straling zou het moeilijk zijn om de fabrieken te ontmantelen en het gebied schoon te maken.

De verhoogde straling zou het gevolg zijn van een lekkage. Eerder registreerde een op afstand bestuurbare camera beelden van een zwarte vloeistof onderin de centrale. Waarschijnlijk is dit gesmolten nucleair materiaal.

Tokio Electric Power (Tepco), de beheerder van de centrale, wil de komende weken met aangepaste robots de fabrieken verder verkennen. De huidige robots kunnen maar een paar uur werken. Hierna begeven ze het vanwege de enorme hoeveelheid straling. Toch ziet Tepco het positief in. Mocht de zwarte massa daadwerkelijk kernmateriaal zijn, dan zou een gericht plan kunnen worden gemaakt om de stof op te ruimen. Lange tijd was onduidelijk hoe groot de schade is en wat er nu precies ligt.