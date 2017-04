Erdogan: Ga zonder aarzelen naar de stembus

Zoals verwacht was het vandaag op de stemlocaties in Amsterdam, Den Haag en Deventer voor het Turks referendum een drukte van belang. Ook riep de Turkse president Erdogan stemgerechtigden in het buitenland op om morgen naar de stembus te gaan.

,,Ik roep het het buitenland vanuit Istanbul toe: onderschat het niet, ga zonder aarzelen naar de stembus en stem'', aldus de president.

In het buitenland wonende mensen met stemrecht in Turkije hebben vooral in West-Europa op verschillende plaatsen de gelegenheid te stemmen. Tot zondagavond kunnen Turken en Turkse Nederlanders zich uitspreken voor of tegen een ingrijpende Turkse grondwetswijziging, die onder de meer de president meer macht geeft. In Turkije zelf is het referendum 16 april.



In Nederland hebben circa 250.000 mensen stemrecht in Turkije, in België 138.000, Frankrijk 325.000 en in Duitsland 1,4 miljoen.



Macht

Erdogan is volgens de huidige grondwet een ceremoniële president zonder veel macht. De macht ligt bij de premier als regeringsleider en het parlement als wetgever. In het presidentiële stelsel dat Erdogan voorlegt, verdwijnt de premier en wordt de macht van het parlement minder. De president wordt erg machtig, onder meer omdat hij zelf per decreet wetten kan afkondigen.

