Erdogan komt met tweede referendum

Hij wil dat de Turken zich op 16 april uitspreken over de toetreding van hun land tot de Europese Unie. Erdogan zei vandaag op een bijeenkomst in Antalya dat hij de volksraadpleging over de grondwet ook wil aangrijpen om te bepalen of Turkije de gesprekken over toetreding die het met Brussel voert nog wel moet voortzetten. ,,Zie het als een soort Brexit. Het volk zal een beslissing nemen en wij zullen ons aan die beslissing houden’’, zei de president.



Het referendum over de grondwet heeft in Europa en Turkije tot veel ophef geleid. De voorgestelde wetswijziging geeft Erdogan meer macht dan nu. Er ontstond zelfs een diplomatieke rel toen Nederland en Duitsland Turkse ministers verhinderden op hun grondgebied campagne te komen voeren op hun grondgebied. Een ziedende Erdogan beschuldigde premier Mark Rutte en bondskanselier Angela Merkel zelfs van ‘nazipraktijken.’