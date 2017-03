Erdogan verwijt nu Merkel 'nazi-methoden'

VIDEO Belgische kinderen lezen racistische boodschappen voor, video gaat viral

16:30 Kinderen die boodschappen voorlezen als 'vuile spleetogen', of 'het zijn net wandelende vuilniszakken': een Belgische politicus heeft een video op Facebook geplaatst waarin Gentse schoolkinderen racistische boodschappen voorlezen. De confronterende video is in België al meer dan 4000 keer gedeeld.