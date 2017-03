Erdogan wil af van niet bestaande stedenband met Rotterdam

Trump boos over 'gewelddadige' clip Snoop Dogg

15:49 Rapper Snoop Dogg heeft zich de woede van president Donald Trump op de hals gehaald. In de nieuwe videoclip van ‘Snoop’ is te zien hoe hij een clown die Trump moet voorstellen, neerschiet. ,,Wat als het om Obama ging?", vraagt de president zich af via Twitter.