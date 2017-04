Erdoganistan glijdt af van Europa

Het is voor Erdogan niet alleen hosanna. De uitslag van het referendum legt een verdeeld, gepolariseerd land bloot. Slechts een krappe meerderheid geeft de president de almacht om van Turkije zijn Erdoganistan te maken. De uitslag laat een scheidslijn zien tussen stad en platteland. Miljoenensteden als Ankara en Istanboel hebben 'nee' gestemd. Zij voelen niets voor de gesel van de autocraat. Bovendien verkruimelt de stem van de minderheden, waaronder die van de Koerden. Een stem die door bestaand anti-democratisch beleid al de mond was gesnoerd.



De verdeeldheid maakt van Turkije eerder een instabiel land dan de eenheidsstaat die Erdogan de buitenwereld zo graag voorhoudt.



De vraag is hoe graag en hoe lang Erdogans Turkije de lastige spagaat tussen Europa en zijn autocratische vrienden in Rusland en Centraal-Aziatische vrienden wil en kan volhouden. De kritiek uit Europa zal alleen maar toenemen, bij de sterke mannen elders kan hij rekenen op een luisterend oor en advies. Het is de prijs van een referendum waarbij met een ja-stem wordt gekozen voor het nee van Erdogan.