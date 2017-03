EU-sancties tegen Rusland rechtmatig

Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft was naar de Britse rechter gestapt om de strafmaatregelen aan te vechten. Het High Court vroeg het hof in Luxemburg vervolgens om uitleg over de geldigheid van de sancties die in 2014 werden opgelegd vanwege de destabiliserende acties van Rusland in Oekraïne.



Het EU-hof stelt dat niets de geldigheid van de sancties, onder meer beperkingen op export en bepaalde financiële transacties, in de weg staat. Ook de maatregelen tegen Rosneft zijn 'niet disproportioneel'.



Het hof oordeelde tegelijkertijd dat het bevoegd is om te oordelen over het buitenlandse en veiligheidsbeleid van de EU.