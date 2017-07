EU wil meer duidelijkheid van Britten

Vier dagen lang spraken afgevaardigden van de EU en van Groot-Brittannië in Brussel over de scheiding. Tijdens de gezamenlijke persconferentie bleef Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, hameren op meer duidelijkheid. ,,We hebben stappen gemaakt in de juiste richting, maar als we echt willen gaan onderhandelen, dan moeten de Britten ons veel meer duidelijkheid gaan geven.'' Barnier waarschuwde dat ze bij de derde onderhandelingsronde echt met meer moesten komen: ,,Heldere standpunten zijn onmisbaar. Pas dan kunnen we echt gaan praten.''

EU-burgers

Over sleutelonderwerpen als de hoogte van de brexitrekening en over de toekomst van de grens van Noord-Ierland wilden de Britten zich nog niet gedetailleerd genoeg uitlaten, vindt de EU. Over het derde belangrijke onderhandelingspunt, de rechten van de EU-burgers, kwamen beide partijen al wel wat verder, omdat Groot-Brittannië daar wel al een uitgebreid voorstel voor heeft gedaan. Maar, zei Barnier, ook op dat punt zijn we er nog niet: ,,We hebben een fundamenteel verschil van mening over wie de rechten van de burgers moet gaan garanderen. Wij willen dat het Europees Hof van Justitie dat gaat doen.'' Theresa May heeft al eerder gezegd dat dat geen optie is. Bij de Britten is zoiets onbespreekbaar: een van de belangrijkste argumenten voor de brexitstem was het terugkrijgen van soevereiniteit, om helemaal de baas te zijn in eigen land. Dan kan het niet zo zijn dat een Europese instantie het laatste woord krijgt.