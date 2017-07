Europa neemt afscheid van Helmut Kohl

De kist werd neergezet in een speciale ruimte om aan het begin van de ceremonie naar de vergaderzaal van het Europese parlement te worden gebracht. Behalve de Europese leiders en EU-parlementariërs zijn ook oud-president Bil Clinton van de VS en premier Dmitri Medvedev van Rusland bij de ceremomie. Angela Merkel zal een toespraak houden.



Na de bijeenkomst in Straatsburg wordt de kist per helikopter terug naar Ludwigshafen-Oggersheim gebracht en vervolgens per boot naar Speyer. In die laatste plaats vindt vanavond in kleine kring de begrafenis plaats. Hij krijgt daar een eigen graf, in plaats van te worden bijgezet in het familiegraf.