Europa pakt rechtenschendingen Hongarije aan

De actie is tegen de zin van de EVP, die zelf ook een onderzoek had voorgesteld maar veel beperkter, vooral in zijn gevolgen, dan dat wat de Parlementsmeerderheid nu wil. Koortsachtige onderhandelingen over een gezamenlijke aanpak de afgelopen dagen mislukten. Sociaaldemocraten, liberalen, Groenen en radicaal links drukten daarna hun eigen aanpak door. De EVP staat al langer op de rem omdat de dominante Fidesz-partij in Hongarije, die van premier Viktor Orbán, lid is van de EVP-familie.



,,Het is jammer dat zij hun partijgenoot Orbán de hand boven het hoofd houden. Voor de overige partijen is het geen optie om toe te zien hoe Hongarije steeds verder verwijderd raakt van een democratie en rechtsstaat", aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.



Haar PvdA-collega Kati Piri, zelf van Hongaarse origine: ,,Na jaren van democratisch wanbeleid in Hongarije, is er eindelijk een meerderheid in het EP om de regering van Orbán aan te pakken. De stemming van vandaag toont aan dat de EU in staat is om te reageren op ernstige schendingen van haar eigen fundamentele rechten door een lidstaat.”