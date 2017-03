Europa viert verjaardag met een rouwrandje

Valt er wat te vieren dan?

Zeker! Totaal in strijd met de reputatie die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hardnekkig blijft genieten, is het glas nog steeds meer dan halfvol. Het hoofddoel van EU-grondleggers Schuman en Monnet, oorlog tussen de aartsvijanden Frankrijk en Duitsland uitbannen door de twee ruziemakers toegang te geven tot elkaars kolen en staal, heeft toch maar mooi gewerkt: afgezien van de Balkan weten al een paar generaties Europeanen niet meer wat oorlog is. En met zijn interne markt is Europa ook 's werelds grootste economie.



Maar?

Tegelijk heeft Europa er zelden beroerder voorgestaan dan nu. Eén leider ontbreekt in Rome: Theresa May. Precies vier dagen na de plechtige viering zet zij de Brexit in gang, een klap in het gezicht van elke overtuigde Europeaan. Dat rouwrandje aan de verjaardag is maar één van de zeer vele kopzorgen van Brussel. Er is oorlog aan de achterdeur, de asielcrisis is verre van bezworen, terreurdreiging is onderdeel van ons dagelijkse leven geworden. De verhouding met belangrijke leiders als Trump, Poetin en Erdogan is gespannen. Leiderschap thuis, afgezien van de ook al verzwakte Angela Merkel, ontbreekt. En dan is er ook nog grote onenigheid over de vraag over hoe het straks verder moet de 27 lidstaten.



Wat gaan we daar in Rome van merken?

Weinig. Juncker en Europees president Donald Tusk weten wat van hen wordt verwacht. Tusk wil terug naar de nederigheid en wijsheid van de Europese grondleggers. Hij stelt dat de landen alleen samen sterk genoeg zijn om soeverein te blijven. De romanticus in Juncker hoopt dat de lidstaten in Rome 'weer verliefd op elkaar worden en hun geloften aan Europa vernieuwen'.



Dus ze halen de 70 wel?

Tusk blikt zelfs vooruit naar de komende 60 jaar. Nieuwe uittreders worden na de Britten niet verwacht. De meeste leiders beseffen nu wel dat ze de afgelopen twintig jaar één heel belangrijke groep vergeten zijn: hun kiezers. Junckers investeringsplan is een poging tot reparatie, in elk geval voor wie werk zoekt, en nu de Britten weggaan ziet hij ook meer kansen voor een sociaal Europa. Maar het wordt een race tegen de klok: zijn 'Commissie van de laatste kans' is alweer halfweg.



Levert Rome nog iets concreets op?

Net als tien jaar geleden komt er een niet al te lange verklaring. Voor de fijnproevers: met klinkende taal over het belang van eenheid, maar ook een meer of minder subtiele verwijzing naar het 'meer snelheden-Europa'. Duitsland, Frankrijk en anderen willen vooruit, desnoods in kopgroepen, Polen en andere Oost-Europeanen vrezen dat je dan A- en B-lidstaten krijgt.