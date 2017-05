Europa wil dat er een eind komt aan het slachten van grienden

De uiterst bloedige griendenjacht of Grindadráp, een sterke lokale traditie, is veel Europeanen al lang een doorn in het oog. ,,Elk jaar worden zo’n twee- à driehonderd grienden in een baai gedreven en daar afgeslacht. Dat gaat er zo hevig aan toe dat het water helemaal rood kleurt”, aldus D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy. Natuurorganisatie Sea Shepherd vraagt nu de Europese Commissie, ondersteund door 27 Europarlementariërs, om Denemarken voor het Hof te slepen wegens inbreuken op Europese natuurbeschermingsregels, maar volgens Gerbrandy – in het Parlement één van de fanatiekste faunabeschermers - maakt dat weinig kans.