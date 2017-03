Europa wil landen inzetten als kopgroepen

Officier van justitie weigert bloedmonster buschauffeur Sierre te geven

16:27 Olivier Elsig, officier van justitie bij het kantongerecht in Wallis, leidde het onderzoek naar de busramp in Sierre. Daarbij kwamen vijf jaar geleden 28 mensen om, 22 kinderen en zes volwassenen. Nederland wil graag een bloedmonster van de chauffeur, om DNA-onderzoek te doen. Elsig is niet van plan om bloedmonsters van de omgekomen buschauffeur beschikbaar te stellen voor nader DNA-onderzoek, zegt hij in een interview met het AD.