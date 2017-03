'Europa, word wakker of ga ten onder'

De spiegel die hij Europa voorhoudt, toont een genadeloos beeld. Europa valt uiteen, ondermijnd door eigen falen en gestook van buitenaf, vooral door Rusland. ,,Europa is steeds minder democratisch, stagneert economisch, wordt door extremisten van allerlei slag bedreigd en daalt langzaam maar zeker af op het eens ondenkbare pad dat naar oorlog leidt'', aldus de Amerikaanse journalist James Kirchick.

Het ontbreekt Europeanen volgens hem aan historisch besef. ,,Vrede en vooruitgang zijn niet vanzelfsprekend. Europa ging 75 jaar geleden nog gebukt onder afschuwelijk oorlogsgeweld en genocide. Daarna is er hard gewerkt aan de vestiging van duurzame vrede en vrijheid. Die vooruitgang heeft onderhoud nodig'', zegt de jonge dertiger.

Kirchick waarschuwt voor het opkomend populisme in het Westen. ,,Het verleden heeft ons geleerd dat populisme, nationalisme en protectionisme nooit hebben gewerkt en toch wint dit hokjesdenken aan terrein. Ook jongeren willen de lessen van de geschiedenis niet zien. Kijk naar Frankrijk waar liefst 40 procent van de jongeren het Front National van Marine le Pen steunt. Een ongelooflijk cijfer.''

In zijn bestseller Het einde van Europa beschrijft de Amerikaanse journalist crises die Europa ondermijnen. Van migratie, het gebrek aan een gemeenschappelijk beleid, uitholling van de democratie (bijvoorbeeld in Hongarije), gebrekkige economische groei tot geruzie over de eurozone.

Alsof al deze somberheid al niet genoeg is, waarschuwt U voor de machtspolitiek van Poetin en de stommiteiten van Trump. Hoe gevaarlijk zijn die?

,,Al die crises zijn koren op de molen van Vladimir Poetin, die niets liever ziet dan het uiteenvallen van de EU en de NAVO. Hij stookt vuurtjes op, speelt partijen tegen elkaar uit om Europa zo zwak mogelijk te maken'', legt Kirchick uit. ,,Bovendien lijkt het erop dat Europa Donald Trump een zorg zal zijn. Hij steunt de Brexit, heeft niets met de Europese Unie en de NAVO behandelt hij als een stiefkindje. Arm Europa. Het worstelt met zichzelf en met Rusland, en Amerika haalt slechts de schouders op.''

Wat bezielt Donald Trump?

,,Hij had op geen slechter moment kunnen worden gekozen. Net nu Europa alle steun behoeft helpt hij anti-Europa-populisten en zoekt hij toenadering tot Rusland. Hij breekt met zeven decennia van pro-Europees Amerikaans beleid. De drijvende kracht achter deze ommekeer is zijn belangrijkste politieke adviseur Stephen K. Bannon. De man van de gevaarlijke uitspraak dat ‘nationalistische landen de beste buren zijn’. In Bannons strijd tegen globalisme en supracentraal bestuur moet ook de EU kapot.''

U waagt zich voor het tijdschrift Foreign Policy aan een voorspellend verhaal over hoe de NAVO uit elkaar zou kunnen vallen.

,,De reconstructie begint op 9 mei in 2022. Op het Rode Plein denkt Vladimir Poetin tijdens een parade met plezier terug aan de Russische invasie van Estland, een van de Baltische staten, eerder die week. In de aanloop daar naartoe is Rusland al heer en meester in Kiev, zijn bijna alle Amerikaanse troepen weg uit Europa, zegt Marine le Pen het Franse lidmaatschap van de EU op en is Geert Wilders aan de macht in Nederland. Nu lijkt dit alles onwerkelijk maar zeg nooit nooit'', aldus de Amerikaan.

,,Ook de Brexit en de verkiezing van Trump werden voor onmogelijk gehouden. Net als met het boek wil ik met dit verhaal waarschuwen voor het verval van Europa. Wees alsjeblieft zuinig op de twee organisaties die zo’n lange tijd vrede, stabiliteit en voorspoed hebben gebracht: de EU en de NAVO.''

Hoe trekt Europa zichzelf uit het moeras?

,,Europese landen zijn afzonderlijk te klein zijn om een vuist te maken. Om voor zichzelf op te komen. Daar zijn de problemen te complex voor. Alleen met de Unie en de NAVO kun je het opnemen tegen Rusland en Poetins pogingen om de wereldorde naar zijn hand te zetten. Ook de problemen rond de migratie kun je alleen in gezamenlijkheid oplossen'', aldus de analist. ,,Dat geldt ook voor een innovatief, groen energiebeleid dat Europa minder afhankelijk maakt van het Kremlin. Nu ligt Europa aan een Russisch gasinfuus, kwetsbaar voor chantage uit Moskou.''



Kirchick schuift naar het puntje van zijn stoel. Hij verheft zijn stem. ,,En om dit alles te bereiken mist Europa leiders met visie en passie om iedereen uit te leggen waarom de Unie zo belangrijk is. Leiders die constant wijzen op de lessen van de geschiedenis'', zegt hij beschuldigend.

Maar achter alle zwartgalligheid gaat toch hoop schuil? Kijk naar de jongste verkiezingsuitslagen in Nederland en Duitsland (Saarland) waar het populisme niet zo sterk is als werd gedacht?

,,Op basis van de tegenvallende steun voor Wilders in Nederland kun je nog niet van een wederopstanding van de redelijkheid spreken. Ook Saarland is te klein om er op Europees niveau conclusies uit te kunnen trekken. Een veel betere lakmoesproef worden de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. Winst of verlies voor Marine le Pen, de opkomst van de Duitse AfD, zeggen veel meer over de toekomst van Europa.