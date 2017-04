Europese leiders in één minuut akkoord over Brexit

Volgens de woordvoerder van Europees president Tusk besteden de leiders de rest van de middag door ieder voor zich aan te geven hoe ze aankijken tegen het Britse vertrek en welke punten daarbij voor hun land van specifiek belang zijn. ,,Dat is vooral ook belangrijk voor hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Hij kan op deze manier snel inventariseren”, aldus de woordvoerder.



Ander hoofdpunt meteen na de start van de onderhandelingen is een akkoord over hoeveel geld de Britten Europa bij vertrek nog schuldig zijn. In Brussel circuleert een bedrag van 60 miljard. Tusk en Commissievoorzitter Juncker kondigen de leiders vanmiddag aan dat ze in juni met procedurevoorstellen komen voor een snelle verhuizing van de twee Europese agentschappen in Groot-Brittannië, het medicijnagentschap en de bankenautoriteit, naar het Europese vasteland. De strijd om hun vestiging is al ontbrand, Nederland is één van de 21 kandidaten voor het medicijnagentschap. Besluiten: eind dit jaar.