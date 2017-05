Evacuatie 50.000 bewoners Hannover voorspoedig verlopen

De politie zette aan het begin van de middag een helikopter met warmtecamera's in om eventueel nog achtergebleven bewoners in het afgesloten gebied op te sporen. Als die klaar is kan de explosievenopruimingsdienst beginnen met de ontmanteling van de bommen die vermoedelijk op een bouwterrein liggen.



Politie, met 600 agenten op de been, en brandweer begonnen vanochtend met het waarschuwen en wegbrengen van de mensen die uit voorzorg hun woning moesten verlaten. Dat verliep voorspoedig. De evacués worden elders in de stad opgevangen en vermaakt met onder meer rondleidingen in musea, bioscoopfilms en een recreatieprogramma.