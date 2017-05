Ex-dictator Noriega van Panama overleden

Als beroepsmilitair werkte Noriega van eind jaren vijftig tot in de jaren tachtig samen met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Nadat hij in 1983 aan de macht kwam, groeide het land uit tot het centrum van drugshandel en internationale witwaspraktijken. Een Amerikaanse senaatscommissie concludeerde later dat generaal Noriega de buitenlandse politiek van de VS manipuleerde terwijl hij als alleenheerser en vooral als drugscrimineel in de weer was.



Noriega kwam pas eind jaren tachtig bij de Amerikaanse justitie als drugsbaron in beeld. Dat vormde de aanleiding voor de Amerikaanse inval in december 1989. Noriega vluchtte eerst de ambassade van Vaticaanstad in, maar gaf zich begin januari 1990 aan de Amerikaanse bezetters over. Hij werd als krijgsgevangene afgevoerd.



In de VS werd hij veroordeeld tot veertig jaar cel wegens onder meer drugshandel. In 2007 werd hij uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij bij verstek was veroordeeld voor onder andere moord en witwassen. In 2013 keerde Noriega terug naar Panama, om daar een straf van 20 jaar voor moord uit te zitten. Noriega heeft uitvoerig spijt over zijn daden betuigd. Hij stelde een herboren christen te zijn geworden.