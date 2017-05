Ex die verdacht werd van moord Femke Wetzels pleegt zelfmoord in cel

Allerbeste

Geschreeuw

De dj hoorde geschreeuw dat door merg en been ging. ,,In het duister merkte ik hoe mensen allemaal op 'iets' afliepen. Ik knipte het licht aan en zag Femke op de grond liggen. Ze bloedde hevig. Samen met haar vriend heb ik haar proberen te helpen - we hebben allebei een EHBO-cursus gevolgd. Femke was nog bij bewustzijn en we probeerden haar wakker te houden. Andere mensen in het café hielden intussen de dader in bedwang. Ik schat dat de ambulance er na acht minuten was. Femke viel toen weg. We hebben nog haar naam geroepen. Daarna zijn de artsen met de reanimatie gestart." Femke overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.