Ex-dokter New York nam wraak op voormalige collega's

Bello kwam binnen in een witte doktersjas en had geen stethoscoop maar een wapen bij zich. Hij schoot direct op arts Tracy Sin-Yee Tam (32) die vrijdagavond de dienst van een collega had overgenomen. Hij doodde deze dokter en verwondde vijf andere artsen en een patiënt.



Bello stuurde twee uur voor zijn aanval op het ziekenhuis een e-mail naar de New York Daily News, een grote lokale krant. Hierin beschuldigde hij zijn voormalige collega's die volgens hem achter zijn ontslag zaten. De ex-arts maakte na zijn aanval een einde aan zijn eigen leven.



,,Dit ziekenhuis beëindigde mijn weg naar het zijn van een arts'', schreef Bello in zijn mail. ,,Eerst was het omdat ik me te weinig me anderen bemoeide, en daarna ging het over een aanvaring met een verpleegkundige.'' Het was volgens hem de schuld van een collega dat hij geen eigen artsenpraktijk had.