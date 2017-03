Ex Femke wenste nieuwe partner nog succes voordat hij haar doodstak

updateEr komen steeds meer details naar buiten over de doodgestoken 38-jarige Femke Wetzels . De Nederlandse is vrijdagnacht met meerdere messteken in de borststreek om het leven gekomen. Haar 63-jarige ex-man viel haar aanviel in een druk café. De twee waren nog maar zes weken uit elkaar.

De 47-jarige eigenaar van het café in het Vlaamse Lanaken bleek sinds kort de nieuwe vriend van Femke, maar dat kon Rene F., met wie ze bijna 20 jaar samen was, niet verkroppen. ,,Rene had die avond zelf nog een gesprek met Femke in het café. Hij babbelde ook met haar nieuwe vriend, want zij kenden elkaar al langer", laten kennissen weten aan Het Laatste Nieuws. ,,René wenste hem zelfs het allerbeste toe in de toekomst."

De dj die de bewuste avond aan het draaien was, hoorde geschreeuw dat door merg en been ging. ,,In het duister merkte ik hoe mensen allemaal op 'iets' afliepen. Ik knipte het licht aan en zag Femke op de grond liggen. Ze bloedde hevig. Samen met haar vriend heb ik haar proberen te helpen -we hebben allebei een EHBO-cursus gevolgd. Femke was nog bij bewustzijn en we probeerden haar wakker te houden. Andere mensen in het café hielden intussen de dader in bedwang. Ik schat dat de ambulance er na acht minuten was. Femke viel toen weg. We hebben nog haar naam geroepen. Toen zijn de artsen met de reanimatie gestart."

Stille tocht

In Lanaken is vanavond een stille tocht. Dat meldt 1Limburg. Marino Keulen, burgemeester van de Vlaamse grensplaats, is geschokt. ,,Dit hakt er keihard in. Dit zijn verhalen die je leest in de krant of ziet op tv, maar waarvan je denkt dat ze jou nooit zullen overkomen.''