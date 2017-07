Ex-president Brazilië moet van rechter 9,5 jaar de cel in

Franse havenstad opgeschrikt door vondst drie ingevroren babylijkjes

20:09 In de Franse havenstad Lorient, in het zuiden van Bretagne, zijn drie babylijkjes ontdekt: één in de koelruimte van een vissersboot, twee andere in een diepvries in de woning van de vermoedelijke moeder. Zij werd opgepakt, zo zegt de procureur van Lorient vandaag. Morgen vindt een autopsie plaats op de kleine lijkjes.