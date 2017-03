Ex-zwager sneed vermist Frans gezin in stukken

De boerderij ligt in een kleine vallei in Bretagne, midden in een bos en onzichtbaar vanaf de weg. Op die plek sneed Caouissin naar eigen zeggen de lichamen in stukken, haalde de ingewanden eruit en hakte die in mootjes met een bijl. Daarna verbrandde hij de lichaamsdelen. De stukken die hij niet gemakkelijk kon laten verdwijnen, begroef hij in het bos. De beenderen vermaalde hij en strooide hij uit in de tuin. Het kostte hem twee of drie dagen om zich van alle lichamen te ontdoen, zo schrijven Franse media.



Caouissin kocht de boerderij twee jaar geleden voor 220.000 euro. ,,Hij was niet echt sociaal en sprak nooit met ons'', aldus buurvrouw Françoise (60). ,, Ik zou het landgoed nooit gekocht hebben. Het heeft geen vruchtbaar land. En ik heb hem eigenlijk ook nooit met een tractor zien rijden.''



Ze herinnert zich met afschuw de zeer grote open haard in het huis, die ze zag toen de vorige eigenaar haar ooit een rondleiding gaf. De onderzoekers hebben onder meer as uit die haard meegenomen voor onderzoek.