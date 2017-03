Explosies in grootste munitiedepot van Oekraïne door aanval

Vier doden bij schietpartijen in Amerikaanse staat Wisconsin

6:55 Vier mensen, waaronder een politieagent, hebben een serie schietpartijen in Wisconsin niet overleefd. Er werd geschoten in een bank, een advocatenkantoor en een appartementencomplex in de omgeving van de stad Wasau. Agenten omsingelden de verdachte, die zich na een aantal uur overgaf. Over zijn motief is nog niets bekend.