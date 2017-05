Explosies na concert Ariana Grande in Manchester

Sommige getuigen spreken van een bomexplosie, volgens anderen is een ballon die dichtbij een microfoon knapte de boosdoener. Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.



Het publiek dat vanavond bij het concert van Grande aanwezig was, raakte massaal in paniek na de knallen. Op videobeelden is te zien hoe het publiek gillend wegrent.