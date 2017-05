'Extreemrechts netwerk in Duits leger'

De zaak kwam aan het licht na de aanhouding van een 28-jarige legerofficier Franco A. uit Offenbach. De eerste luitenant, die zich had zich laten registreren als vluchteling uit Syrië, had op het vliegveld van Wenen een pistool verstopt in een toilet. Hij werd betrapt toen hij het pistool wilde ophalen. Justitie denkt dat de militair een aanslag wilde plegen, zodat vluchtelingen daar de schuld van zouden krijgen.

De eerste luitenant en een mogelijke handlanger (24) zitten vast. Uit afgeluisterde gesprekken tussen de twee zou blijken dat vreemdelingenhaat het motief is voor de geplande aanslag. In het huis van de handlanger zijn wapens en explosieven gevonden.

Verontwaardiging

In Duitsland is veel ontwaardiging over de zaak ontstaan. De Duitse militair die geen Arabische achtergrond heeft kreeg na zijn registratie als asielzoeker wel een opvangplek en toeslag. Hij stelde zich destijds voor als David Benjamin en beweerde een Christelijke zoon te zijn van een groenteboer uit Damascus. Volgens Berliner Zeitung zou bij het leger al langer bekendzijn dat Franco A. rechtsextremistische ideeën had. Daar is destijds echter geen actie op ondernomen.