Facebookgebruikers veroordelen bespottende post over geplette jager

Op de foto is te zien hoe Theunis Botha (51) dood onder de olifant ligt. Alleen zijn sterk verkleurde hoofd en een arm steken nog onder de kolos uit. De afbeelding werd oorspronkelijk gepost door een vrouw uit het Britse Oxford. Zij schreef er de volgende tekst bij: ,,Dus het is OK om foto's te plaatsen van jagers met hun prooi maar niet van jagers die ten prooi vallen aan hun toekomstige trofee als die op hen valt na te zijn doodgeschoten? Yeah. Okay. Nope, NOT sorry."

De Deepadale-Game Farm deelde de post en plaatste er spottende teksten bij waarin de dood van de jager wordt gevierd. Hij kreeg volgens hen zijn verdiende loon en is nu zelf de jachttrofee waarmee de olifant op de foto mag. Gebruikers van sociale media veroordelen de post. Ze vinden dat de bewuste Facebookgroep gesloten moet worden en de leden achter de tralies gezet zouden moeten worden.

'Harteloos'

Een verontwaardigde Facebookgebruiker beschuldigt de groep van harteloosheid. ,,Mensen die legale jacht niet kunnen verdragen en denken dat het OK is om zich minachtend uit te laten over de mensheid en zich te verlustigen aan de dood van een vader van vijf kinderen. Ik ben bedroefd, ziek van walging en geschokt", schrijft de persoon in kwestie.

De Zuid-Afrikaanse nieuwssite The Citizen, die het verhaal naar buiten bracht, probeerde de Facebookgroep van de dierenrechtenactivisten naar eigen zeggen te contacteren voor een reactie maar slaagde daar niet in.

Een aantal Nederlanders plaatste op Twitter ook lacherige berichten over de dood van Botha.

Theunis Botha overleed vrijdag tijdens een jachtpartij in Zimbabwe toen iemand uit de groep die hij begeleidde een aanstromende vrouwtjesolifant doodschoot en het beest op de Zuid-Afrikaan viel. Het drama gebeurde op het terrein van de Good Luck Ranch, een privépark in de buurt van Hwange.

Slurf

Een bron verklaarde tegenover de Zuid-Afrikaanse nieuwssite netwerk24.com dat Botha op drie olifanten vuurde die op de groep jagers afstormden. Een vierde olifant - het bewuste vrouwtje - kwam van de zijkant op de jagers afgerend. Ze gooide Botha met haar slurf in de lucht en werd even later doodgeschoten door een andere jager. De olifanten zouden zo agressief hebben gereageerd omdat de jagers te dicht in de buurt kwamen van een kudde met zwangere en/of reeds bevallen dieren.