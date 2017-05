Familie Trump op bezoek bij de paus

Trump arriveerde vroeg in de ochtend met zijn echtgenote Melania, dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner. Zijn privé-audiëntie met de paus duurde ongeveer een half uur. De twee gaven elkaar een geschenk na een kort fotomoment. Paus Franciscus gaf Trump in rood leer gebonden kopieën van drie documenten waarin hij zijn ideologie vast liet leggen. De president gaf zijn gesprekspartner een grote blauwe doos. Daarin zaten boeken van dominee en activist Martin Luther King. ,,Ik hoop dat hij ervan zal genieten'', zei Trump.



Van een warme relatie tussen de twee kunnen we niet spreken. De harde standpunten van de president over migratie en moslims zijn niet te rijmen met de oproepen van Franciscus. De paus wil liever graag vluchtelingen helpen en bruggen slaan tussen de verschillende religies. Toen Trump vorig jaar zijn idee lanceerde om een muur te bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens om de migranten tegen te houden, deed de paus dat af als 'onchristelijk'.



De reactie van Trump liet toen niet lang op zich wachten. Hij vond het 'schandalig' dat de paus zijn geloof in twijfel trok. ,,Als het Vaticaan wordt aangevallen door IS (Islamitische Staat) - en iedereen weet dat dat voor IS de ultieme trofee zou zijn - kan ik je beloven dat de paus zou willen en bidden dat Donald Trump president zou zijn geweest'', zei Trump in de derde persoon over zichzelf.